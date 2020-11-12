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Облправительство Власть и политика

Соглашение между облправительством, ФПСО и Союзом работодателей продлено на три года

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 ноября, трехстороннее соглашение между правительством Самарской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей о регулировании социально-трудовых отношений было продлено еще как минимум на три года.

Подписи под документом поставили председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, председатель областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области" Дмитрий Колесников и президент Ассоциации "Союз работодателей Самарской области" Алексей Гусев.

Приоритетные задачи документа — повышение качества жизни работников и их семей, стимулирование инновационной активности, создание условий, содействующих развитию экономики, рост производительности труда, обеспечение стабильной занятости и развитие рынка труда, подготовка квалифицированных кадров, обеспечение безопасности рабочих мест.

Виктор Кудряшов поздравил собравшихся, а также всех участников профсоюзного движения губернии с региональным праздником — Днем профсоюзов Самарской области, пожелал им здоровья, благополучия, новых успехов в деле защиты интересов человека труда.

На встрече  самым активным участникам профсоюзного движения были вручены награды Губернатора Самарской области.

Самарское областное трехстороннее соглашение о регулировании социально-трудовых отношений впервые было заключено в 1997 году и стало одним из первых в РФ и первым среди субъектов РФ, вошедших позднее в состав Приволжского федерального округа.

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