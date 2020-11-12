Соглашение между облправительством, ФПСО и Союзом работодателей продлено на три года

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В четверг, 12 ноября, трехстороннее соглашение между правительством Самарской области, Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей о регулировании социально-трудовых отношений было продлено еще как минимум на три года.