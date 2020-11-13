Портфель привлеченных средств ВТБ в Самаре превысил 170 млрд рублей

ВТБ в Самарской области за 9 месяцев 2020 года увеличил совокупный кредитный портфель на 21%, до 144,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств корпоративных и розничных клиентов банка достиг 171,7 млрд рублей, рост с начала года составил 29%.

Наибольший рост кредитного портфеля отмечается в корпоративном направлении: за три квартала текущего года он увеличился на 29%, достигнув 82,7 млрд рублей. В сегменте малого и среднего бизнеса кредитный портфель вырос на 15%, до 37,7 млрд рублей. Портфель привлеченных средств клиентов-юрлиц за отчетный период банк нарастил на 78%, до 58,7 млрд рублей. Более половины в нем — 33,5 млрд рублей — средства предприятий СМБ. За 9 месяцев их объем вырос на 24%. Портфель банковских гарантий, по данным на 1 октября, составил 19,3 млрд рублей.

В рамках розничного кредитования банк в регионе нарастил кредитный портфель на 12%, до 62,1 млрд рублей. Портфель ипотеки занимает в нем 28,9 млрд рублей, рост с начала года составил 18%. Портфель кредитов наличными прирос на 8%, до 28,4 млрд рублей. Всего за 9 месяцев этого года ВТБ в Самарской области предоставил населению более 27 тысяч займов на сумму 22,7 млрд рублей. Это на 7% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Объем выдачи жилищных кредитов превысил 10,5 млрд рублей, кредитов наличными — 10,9 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физлиц достиг 113 млрд рублей, увеличившись в январе–сентябре на 13%. Наибольший прирост в нем приходится на инвестиционные продукты, портфель которых по итогам отчетного периода вырос на 37%, до 35,2 млрд рублей. Объем средств на счетах и депозитах клиентов составил 77,7 млрд рублей, рост — на 4% с начала года.

Начиная с апреля ВТБ активно работал в направлении реализации программ государственной поддержки пострадавшим от пандемии коронавируса, а также предложил для этой категории клиентов собственные инструменты. Совокупный объем помощи, оказанной банком предприятиям и жителям региона на 1 октября, составил 15,8 млрд рублей.

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области, комментируя итоги отчетного периода, отметил: "В третьем квартале банк сохранил положительную динамику развития бизнеса в регионе. Этому, безусловно, способствовал опережающий рост использования цифровых сервисов нашими клиентами — сейчас больше половины вкладов и накопительных счетов и каждый третий потребительский кредит открываются онлайн. Более технологичными становятся и наши точки продаж — сегодня треть всех операций в них проводится с помощью безбумажной технологии с использованием электронной подписи посетителей, а в некоторых офисах этот показатель уже превысил 50%".