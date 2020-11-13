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ВТБ в Самаре нарастил продажи ипотеки на 30%

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области за 9 месяцев 2020 года предоставил населению более 6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 10,5 млрд рублей. По объему и количеству — это на 30% превышает результат прошлого года. Портфель ипотечных кредитов с начала года вырос на 18% и достиг 28,9 млрд рублей.

Основной объем выдач — 5 млрд рублей — приходится на готовое жилье. За три квартала текущего года почти 3 тысячи клиентов приобрели недвижимость на вторичном рынке. На покупку квартир в строящихся домах банк предоставил свыше 1 тысячи займов на сумму 2,2 млрд рублей.

Драйвером роста за отчетный период в ипотечном сегменте стало рефинансирование действующих кредитов. В связи со снижением ставок в течение года жители региона все чаще проявляют интерес к данному продукту: за январь–сентябрь банк предоставил на эти цели 2 тысячи займов на сумму 3,3 млрд рублей. Это почти в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 9 месяцев доля рефинансирования в общем объеме продаж ипотеки достигла 30%.

Еще одним фактором роста остается программа "Ипотека с господдержкой 2020", ставка по которой в ВТБ установлена на уровне 6,1%. За все время действия программы — с апреля по сентябрь — банк выдал в рамках нее 717 кредитов на сумму более 1,4 млрд рублей.

Управляющий банка ВТБ в Самарской области Максим Папков подчеркнул: "Нашим флагманом в рознице остается ипотека, по которой мы опережаем прошлогодние результаты почти на треть. Важнейшей задачей банка является сделать этот продукт комфортным по ценовым параметрам и возможностям оформления. Сегодня жителям Самарской области доступен онлайн-кабинет для подачи документов и получения одобрения по ипотечной заявке. Наш регион также выбран пилотным для тестирования сервиса дистанционного рефинансирования. Кроме того, у нас уже реализована возможность покупки жилья в другом городе без единого визита в офис банка и застройщика. Работа по дальнейшей трансформации этого направления будет продолжена как в текущем, так и в следующем году".

В ВТБ оформить ипотеку можно со ставкой 0,1% годовых на первый год в рамках совместных программ с отдельными застройщиками. По программе "Ипотека с господдержкой 2020" кредит доступен под 6,1%. Оформление или рефинансирование ипотечного кредита под 7,4% доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 года родился второй или последующий ребенок.

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