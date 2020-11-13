В Похвистневе учащиеся детской школы искусств провели онлайн-концерт для людей с нарушениями зрения

13 ноября, в Международный день слепых, учащиеся детской школы искусств городского округа Похвистнево сделали музыкальный сюрприз людям с нарушениями зрения. Музыкальные произведения ребята исполнили на инструментах и оборудовании, которые школа получила в этом году в ходе реализации нацпроекта "Культура".

Музыка — "универсальный язык", который помогает передавать любые эмоции, тоньше чувствовать окружающую действительность. Для людей, имеющих проблемы со зрением, музыка становится важнейшим проводником в огромный мир искусства.

Для онлайн-концерта ребята — лауреаты международных и всероссийских конкурсов — выбрали свои любимые произведения. Виталий Махметов исполнил "Вальсирующий аккордеон" Романа Бажилина, Максим Полев — "Рок-токкату" Евгения Дербенко, Анастасия Малолеткова — "Тарантеллу" Сергея Прокофьева, а образцовый ансамбль скрипачей "Серебряные струны" выбрал попурри из песен военных лет в обработке Марины Чистовой.

"Новые инструменты и микрофоны — это совсем другое качество звука. Поэтому уверена, что слушатели нашего онлайн-концерта получат удовольствие от каждой ноты!" — говорит директор УДО "Детская школа искусств" городского округа Похвистнево Людмила Иванова.

Завершая концерт, ученики детской школы искусств обратились к зрителям. "Здоровья вам, жизненного благополучия, сердечной радости, вдохновляйтесь музыкой и наслаждайтесь прекрасными мгновениями жизни. Счастья и оптимизма!" — добрые пожелания прозвучали от образцового ансамбля скрипачей "Серебряные струны".

Произведения, исполненные ребятами из Похвистнево, были записаны на видео. Оно доступно всем желающим на YouTube, а ролик передан профильным организациям. Услышать музыкальный подарок из Похвистнево смогут члены Всероссийского общества слепых, посетители Самарской областной библиотеки для слепых, подопечные благотворительных фондов и специальных учебных заведений региона.