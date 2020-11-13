Муниципальные служащие из Самары получили 7,5 года колонии за взятки

Ленинский райсуд Самары вынес приговор двум бывшим сотрудникам районных администраций города за получение взятки и покушение на мошенничество. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В декабре 2019 г. консультант отдела архитектуры администрации Железнодорожного района и начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля администрации Ленинского района были задержаны при получении взятки 60 тыс. рублей. За эти деньги они должны были не привлекать к административной ответственности руководство автомойки, границы земельного участка которой не совпадали с находящимся на нем объектом.

Бывшим муниципальным служащим назначили по семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима каждому. Кроме того, на три года их лишили права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления.

Посредник в передаче взятки получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в законную силу.