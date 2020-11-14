16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области еще трое скончались от коронавируса Работа приемного отделения в больнице Середавина будет оптимизирована В Самарской области за сутки выявлено 211 новых случаев коронавируса В регион поступили лекарства для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19 Коронавирус в Самарской области 13 ноября: 205 заболевших и пять смертей

Здравоохранение Общество

В Самарской области еще трое скончались от коронавируса

САМАРА. 14 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По данным на 14 ноября, в Самарской области зарегистрировано трое умерших от коронавируса. Всего в губернии за сутки выявлено 211 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб.

Скончавшиеся — мужчина 82 лет с сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 61 года с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также женщина 78 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием, — сообщает оперштаб.

Лидерами среди территорий стали Самара — там 65 заболевших, в Тольятти и в Похвистнево — по 29. Всего с начала наблюдений Роспотребнадзор зафиксировал 18646 случаев коронавируса в в Самарской области.

Рост числа инфицированных коронавирусом, ОРВИ, гриппом и пневмонией не останавливается, из-за этого губернатор региона принял решение продлить некоторые ограничительные меры.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6