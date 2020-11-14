В Самарской области еще трое скончались от коронавируса

По данным на 14 ноября, в Самарской области зарегистрировано трое умерших от коронавируса. Всего в губернии за сутки выявлено 211 заболевших, сообщает региональный оперативный штаб.

Скончавшиеся — мужчина 82 лет с сопутствующим заболеванием сердечно-сосудистой системы, женщина 61 года с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также женщина 78 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, онкологическим заболеванием, — сообщает оперштаб.

Лидерами среди территорий стали Самара — там 65 заболевших, в Тольятти и в Похвистнево — по 29. Всего с начала наблюдений Роспотребнадзор зафиксировал 18646 случаев коронавируса в в Самарской области.

Рост числа инфицированных коронавирусом, ОРВИ, гриппом и пневмонией не останавливается, из-за этого губернатор региона принял решение продлить некоторые ограничительные меры.