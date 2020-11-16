БК "Самара" обыграл ЦСКА-2 — 96:72

В воскресенье, 15 ноября, БК "Самара" уверенно обыграл ЦСКА-2 - 96:72.

Самарцы активно начали поединок — и уже к середине первого периода получили двузначное преимущество: 17:6 после попадания Артемса Бутянковса. Но хозяева сумели выровнять игру, во многом усилиями Александра Шашкова. Центровой москвичей настрелял за стартовую десятиминутку 14 очков — но нагнать нашу команду это не помогло. Тем более "Самара" играла максимально командно: сразу девять баскетболистов успели отметиться набранными очками

Перевес в 10+ гости вернули себе к середине второй четверти. Им удался рывок 10:2 — и после трехи разыгравшегося Игоря Смыгина, выдавшего несколько моментов для хайлайтов, разница достигла 12 очков (42:30). И на этот раз столичной команде не удалось перехватить инициативу — к большому перерыву самарцы удерживали комфортную разницу, 53:40.

А менее чем за две первых минуты третьей четверти наша команда организовала рывок 9:0 — и уже 62:40 после трехочкового от Виталия Лютыча. К середине периода после попадания того же Лютыча самарцы имели уже "+27" — 69:42, и только после этого игра несколько успокоилась. И перед заключительной десятиминуткой преимущество сомнений по-прежнему не вызывало — 73:49.

Последний период тренеры обеих команд посвятили просмотру в деле игроков ближайшего резерва. На общей картине это мало сказалось: "Самара" уже не позволяла сопернику приблизиться ближе, чем на 20 очков, а в итоговом протоколе к финальной сирене отметились все двенадцать наших игроков.

96:72 — четвертая подряд победа "Самары".