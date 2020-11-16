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Экология Общество

Жители Самарской области спасли от загрязнения территорию, равную площади Струковского сада

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 во всемирный день вторичной переработки подвела промежуточные итоги своего экопроекта по сбору отработанных элементов питания. С мая по октябрь 2020 года жители региона сдали для последующей утилизации 170 кг батареек. В течение шести месяцев горожане оставляли их в специальных боксах в салонах связи оператора в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 реализует экологический проект по сбору батареек в розничной сети Самарской области на постоянной основе с мая 2020 года. Отработанные элементы питания можно оставить в специальных боксах в салонах связи четырех самых крупных городов региона. За шесть месяцев 2020 года самарцы сдали почти семь тысяч отработанных элементов питания, а значит спасли от загрязнения тяжелыми металлами 14,5 гектаров почвы. Эта территория сопоставима с размерами Струковского сада в Самаре.

Емкости для батареек в салонах связи полностью заполняются раз в квартал. Абоненты Tele2 поддерживают тренд на сознательность и экологичность. Преимущественно это мужчины и женщины от 25 до 45 лет. Они копят батарейки и приносят в салоны связи по 20 — 30 штук сразу. По словам сотрудников розничной сети, все чаще помещать элементы питания в бокс доверяют детям, что может говорить о традиции экологического воспитания в семьях. Более 85% от оставленных в контейнерах для сбора элементов питания — это пальчиковые литиевые и щелочные батарейки.

Батарейки относятся к классу чрезвычайно опасных отходов и требуют особых условий утилизации. Все собранные в салонах связи Tele2 вторичные ресурсы отправляются в Челябинскую область на специализированное предприятие по переработке. По статистике, около 90% массы элемента питания возвращается в повторный оборот без вреда для окружающей среды.

С октября в Самарской области реализуется еще один экологический проект "Переплавка". Теперь и устаревшие, ненужные или неработающие смартфоны и мобильные телефоны принимают в 13 салонах связи Tele2 региона. Собранные устройства отправятся в Корпорацию Экополис, которая объединяет комплекс заводов по утилизации отходов электронного оборудования.

Согласно отчету Счетной палаты РФ, до 90% отходов в России сейчас не перерабатывается, а попадает на мусорные полигоны. В европейских странах вторичную переработку проходят от 30 до 50% отходов.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Цель наших экопроектов — сократить количество электронного мусора и напомнить о необходимости переработки токсичных материалов. Быть экологичным, сознательно и бережно относиться к природе и ресурсам несложно. Мы поддерживаем жителей Самарской области в их стремлении заботиться об окружающей среде и защищать ее, поэтому точки приема расположены в крупных торговых центрах и на главных улицах городов. Можно сдать уже ненужные мобильные телефоны, а заодно и отслужившие свой срок батарейки, не меняя привычных маршрутов".

Адреса салонов связи, участвующих в проекте "Переплавка", указаны на сайте.

Сдать батарейки можно в салонах связи Tele2:

Самара, Южное шоссе д. 5, ТЦ "Амбар";

Самара, пр-т Кирова д. 147, ТЦ "ВИВА Лэнд";

Сызрань, ул. 50 лет Октября д. 54а;

Тольятти, ул. Дзержинского д. 21 ТК "Капитал";

Тольятти, ул. Революционная д. 52а ТЦ "Русь-на-Волге";

Новокуйбышевск, ул. Победы д. 1 ТЦ "Сити парк".

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