В 2021 г. Самарская область получит поддержку из федерального бюджета еще на 12,3 млрд рублей

В минувшую пятницу трехсторонняя комиссия Правительства, Госдумы и Совета Федерации в рамках подготовки проекта бюджета ко второму чтению одобрила для Самарской области на 2021 год увеличение суммы трансфертов на 12,3 млрд рублей.

На этой неделе соответствующие поправки с распределением этой суммы трансфертов (в дополнение к первоначально распределенным в проекте бюджета 42,1 млрд руб.) должен одобрить Комитет Госдумы по бюджету. Об этом сообщил член комиссии, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

"Члены трехсторонней комиссии согласились с представленным Самарской областью обоснованием необходимости увеличения трансфертов из федерального бюджета на дополнительную поддержку жителей области. Эти 12,3 млрд руб. позволят в следующем году профинансировать многие важные направления социальной поддержки граждан и развития экономики региона. Мы распределили дополнительные средства на дотации и субсидии по 38 направлениям, причем 15 из них не были учтены в первоначальном распределении трансфертов на следующий год. Это касается дополнительной поддержки медицинских работников, семей с детьми, учителей. Вирус пока от нас не уходит, так что поддержка граждан и в следующем году остается одной из главных задач депутатов и правительства. Теперь сумму и распределение дополнительных трансфертов Самарской области я буду отстаивать на заседаниях Комитета по бюджету. Распределение трансфертов по регионам утверждается именно при принятии проекта бюджета во втором чтении, и в процессе подготовки идет борьба за эти средства поддержки", — отметил Леонид Симановский.

Депутат также сообщил, что из дополнительных 12,3 млрд руб. более 2 млрд запланировано на софинансирование региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, более 256 млн руб. — на модернизацию инфраструктуры общего образования, более 1 млрд руб. — на организацию бесплатного горячего питания школьников начальных классов, более 1,2 млрд руб. — на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство, почти 3 млрд руб. — на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет, почти 1,5 млрд руб. — на денежные выплаты при рождении третьего и последующих детей, 682 млн руб. — на софинансирование расходов по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Кроме того, увеличен ряд субсидий на поддержку развития сельского хозяйства, более 644 млн руб. выделено на капвложения в объекты госсобственности, более 463 млн руб. — на стимулирование развития жилищного строительства, более 23 млн руб. — на ликвидацию свалок.

Наконец, в сумме дополнительных трансфертов учтены в виде субсидий и необходимые дополнительные средства на реконструкцию Дворца спорта в Самаре в размере 1,6 млрд рублей. Напомним, что с просьбой выделить эти деньги из федерального бюджета Леонид Симановский специально обращался в Минфин с отдельным письмом.



