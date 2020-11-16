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Банк "Открытие" обновляет условия обслуживания по карте Opencard Плюс

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" обновил условия обслуживания по карте Opencard Плюс. Теперь премиальный карточный флагман "Открытия" также доступен на базе международной платежной системы Mastercard.

Банк "Открытие" обновил условия обслуживания по карте Opencard Плюс. Теперь премиальный карточный флагман "Открытия" также доступен на базе международной платежной системы Mastercard.

Клиентам банка со статусом "Плюс" (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 000 рублей) платить за выпуск карты не нужно. При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2000 руб., которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой. Обслуживание карты бесплатное для всех клиентов.

Кэшбэк по карте составляет 3% за всё, либо 11% в любимой категории и 1% за все покупки, если клиенты со статусом оплачивают услуги или совершают переводы на любые суммы в интернет-банке и мобильном приложении. Максимальная сумма кэшбэка в бонусных рублях — до 5000 в месяц.

Кроме того, держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Mastercard для клиентов со статусом "Плюс" — 10% на бензин при оплате в приложениях Яндекс.Навигатор, Яндекс.Заправки, Яндекс.Карты и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении Яндекс.Такси.

С более подробной информацией об Opencard Плюс Mastercard можно ознакомиться на сайте банка — open.ru/plus.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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