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Корпоративные клиенты банка "Открытие" теперь могут получить банковские гарантии в пользу ФНС

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках развития функционала системы "Кредитный конвейер" у корпоративных клиентов банка "Открытие" появилась возможность получения электронных банковских гарантий в пользу Федеральной налоговой службы.

Электронная банковская гарантия — это гарантия, оформленная в виде электронного документа, имеющего равную юридическую силу с гарантией, оформленной на бумажном носителе.

Основное преимущество такого вида гарантии в том, что для ее оформления не требуется посещать офис. Отправка Клиентом всех документов в банк и получение гарантии из банка также осуществляется дистанционно (с использованием системы Дистанционного банковского обслуживания), что особенно актуально в условиях риска введения карантинных мер.

Сейчас все больше корпоративных клиентов переводят свои операции в "онлайн", полностью или частично, при этом даже общение с государственными органами можно построить дистанционно.

В планах банка автоматизировать предоставление электронных гарантий, которые позволят корпоративным клиентам участвовать в тендерах.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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