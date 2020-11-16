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Федеральная власть Власть и политика

Михаил Мишустин поддержал создание ковид-госпиталя на базе клиник СамГМУ

СААРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, правительство РФ одобрило создание ковид-госпиталя на 200 коек на базе терапевтического корпуса клиник Самарского государственного медицинского университета. Об этом стало известно в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, которое провел премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел переговоры с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко относительно перепрофилирования корпуса СамГМУ для лечения больных с коронавирусом. Соответствующее письмо было направлено в адрес федерального министерства 6 ноября.

Поскольку университет является структурой федерального подчинения, принять соответствующее решение было необходимо на уровне правительства РФ. Вместе с тем подготовка коечного фонда уже проведена. За счет средств областного бюджета проведено оснащение коек подачей кислорода. Корпус находится в резерве, однако уже полностью готов к приему пациентов.

Глава региона Дмитрий Азаров поблагодарил председателя правительства РФ и профильное министерство за принятие оперативного решения по перепрофилированию корпуса СамГМУ для организации помощи людям, больным коронавирусом, и с подозрением на эту инфекцию.

"Благодаря четкому взаимодействию региона и федерального центра принято очень важное для всех жителей Самарской области решение. Несмотря на то что сегодня в Самарской области свободно более 26% коечного фонда, безусловно, дополнительный резерв позволяет нам чувствовать себя более уверенно при планировании работы ковид-госпиталей и оказании необходимой помощи нашим землякам", - подчеркнул губернатор.

Всего в регионе сегодня создано 6163 места в стационарах для лечения пациентов с коронавирусом и вирусными пневмониями.

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