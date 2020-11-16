16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре мужчина ограбил банк В Самаре осудили трех бывших сотрудников администрации города за коррупционные преступления Тольяттинка прописала в своей квартире больше 40 мигрантов В Тольятти у мужчины дома нашли шприц с наркотиком Полицейского из Чапаевска будут судить за смерть пешехода

Преступления Происшествия

Транспортные полицейские в Сызрани задержали парня с героином

СЫЗРАНЬ. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 16
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали 23-летнего гражданина сопредельной республики, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

При досмотре у задержанного нашли шесть свертков с наркотиками. Еще два свертка правоохранители изъяли из тайников. Всего правоохранители нашли 15 г героина.

По версии следствия, подозреваемый приобрел партию наркотика для дальнейшего распространения в Сызрани.

Парня заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6