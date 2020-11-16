Транспортные полицейские в Сызрани задержали парня с героином

В Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали 23-летнего гражданина сопредельной республики, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

При досмотре у задержанного нашли шесть свертков с наркотиками. Еще два свертка правоохранители изъяли из тайников. Всего правоохранители нашли 15 г героина.

По версии следствия, подозреваемый приобрел партию наркотика для дальнейшего распространения в Сызрани.

Парня заключили под стражу. Возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ.