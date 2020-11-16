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ВТБ упрощает процесс оформления ипотеки

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ меняет требования к документам для получения ипотеки. Теперь клиенты могут оформить заявку на кредит со справками о доходе и занятости, полученными не в бумажной, а в электронной форме. Бумажные версии документов предоставлять в офис не требуется.

При оформлении заявки на ипотеку банк в электронном виде примет документы, подтверждающие доход клиента. Например, справку по форме 2-НДФЛ, если она подписана усиленной квалифицированной электронной подписью работодателя или сформирована на сайте Федеральной налоговой службы. Таким же образом может быть предоставлена и выписка с банковского счета, которую заемщик самостоятельно получает через дистанционные каналы обслуживания и направляет на электронную почту сотруднику ВТБ.

Документы о подтверждении занятости теперь также могут быть направлены для ипотечной заявки в электронной форме. Это либо копия трудовой книжки, заверенная работодателем, либо ее альтернатива — электронная выписка из ПФР, сформированная на сайте Госуслуг или es.pfrf.ru. При их подаче в банк важно, чтобы наименование последнего работодателя из выписки ПФР совпадало с данными в справке о доходах. Если информация не совпадает, заемщику необходимо будет дополнительно предоставить в банк копию трудовой книжки, сформированную на сайте Госуслуг или es.pfrf.ru. В связи с общим переходом на электронные трудовые ВТБ также примет их для оформления заявки на кредит.

"Ипотека — флагманский продукт банка, который мы максимально упрощаем и делаем 100% цифровым. В октябре на всю сеть мы масштабировали личный кабинет заемщика — на сайте появился полностью дистанционный способ подачи документов на ипотеку. Одобрение кредита происходит удаленно, а предварительное решение по нему клиент получает в среднем за 30 секунд. Переводя сейчас документы о доходе и занятости в электронный формат, мы убираем бумажные барьеры и создаем для клиентов еще более удобный и быстрый процесс, что имеет для нас стратегическое значение", — комментирует Михаил Сероштан, вице-президент ВТБ, начальник управления "Ипотечное кредитование".

Чтобы оформить ипотечную заявку онлайн и предоставить документы в электронном виде, необходимо воспользоваться сервисом личного кабинета заемщика. Для этого клиенту достаточно выбрать на сайте ВТБ подходящую ипотечную программу и заполнить на нее заявку. После получения предварительного положительного решения заемщику предоставляется доступ в личный кабинет уже для оформления ипотеки. Банк финально одобряет получение кредита и согласовывает объект недвижимости, копии документов по которому также можно загрузить через кабинет. Клиенту остается только выбрать удобный ипотечный центр и назначить время проведения сделки.

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