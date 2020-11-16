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ВТБ запустил мобильную кассу для бизнеса

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ расширил линейку расчетных сервисов для среднего и малого бизнеса и запустил пилотный продукт "ВТБ-касса". Решение объединяет функции онлайн-кассы и эквайрингового терминала.

"ВТБ-касса" − готовое решение для разных сфер бизнеса и условий работы. Устройство, представляющее собой компактный беспроводной смарт-терминал со встроенным сканером штрих-кодов, принимает банковские карты, печатает фискальные чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени.

Оформить все необходимые документы на обслуживание "ВТБ-кассы" можно за один визит в офис банка и уже через несколько дней получить настроенное, готовое к работе устройство.

"Работая над новыми продуктами и сервисами, мы всегда заботимся об экономии времени и удобстве наших клиентов. До конца текущего года функционал "ВТБ-кассы" будет дополнен возможностью приема оплаты с использованием QR-кодов Системы быстрых платежей. Этот вид расчетов набирает сегодня популярность благодаря выгодным тарифам по операциям и моментальным зачислениям средств на банковский счет", − комментирует Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

Оборудование предоставляется клиентам без дополнительной платы. Стоимость обслуживания в рамках продукта зависит от выбранного тарифного плана.

В настоящее время подключить "ВТБ-кассу" можно в офисах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. В ближайшие месяцы планируется расширение географии предложения.

Подробная информация о продукте − на сайте ВТБ, по телефону контактного центра 8-800-200-77-99, а также в офисах обслуживания клиентов.

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