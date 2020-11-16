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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров пожелал самарским миротворцам, отправившимся в Нагорный Карабах, сил и выдержки

САМАРА. 16 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме рассказал о том, что среди миротворцев, которые отправились от российской стороны в Нагорный Карабах, есть солдаты-контрактники из Самарской области.

Фото: https://www.instagram.com/azarov.life

"Нагорный Карабах. Уверен, все из вас слышали и читали о столкновении, которое произошло между двумя близкими для нашей страны и региона народами. При личном участии президента Владимира Путина 10 ноября стороны договорились о прекращении военных действий. Тем не менее обстановка остается непростой, поэтому в зону конфликта отправляются российские миротворцы. Среди них и наши ребята из Рощинского, - написал глава региона.

Дмитрий Азаров также пожелал военнослужащим и командованию сил, выдержки и удачи.

"Руководит миротворческой операцией опытный военачальник, Герой России Рустам Мурадов, с которым дружим со времен его службы в регионе командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО. Нашим парням и командованию - сил, присущей им выдержки и удачи в этом трудном, но таком важном для жизни тысяч людей деле!" - заявил Дмитрий Азаров.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Основу российского контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Предусмотрено выставление российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Для управления миротворческой операцией в районе г. Степанакерт развертывается командование российских миротворческих сил.

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