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Банк "Открытие" обновил интернет-банк для предпринимателей

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" обновил интернет-банк для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей "Бизнес-Портал" и расширил его функциональность.

Теперь предприниматели могут получить наличные в кассах банка без бумажной чековой книжки, просто сформировав электронный чек в разделе "Мои счета". Также через "Бизнес-Портал" стало возможным заключить договор на торговый эквайринг — без посещения офиса банка. Кроме того, можно подать заявление на частичное досрочное погашение кредитов: бизнес-аванс, классический кредит и экспресс-кредит или кредит для поставщиков Wildberries и Ozon.

Значительно расширены возможности работы клиентов банка — участников ВЭД. Совершать переводы стало еще удобнее: добавлена печатная форма распоряжения на списание с транзитного счета в PDF, дополнена выписка по валютному счету — в альбомный формат включена сумма в национальном покрытии (рублевый эквивалент) и курс ЦБ РФ на дату операции. Для валютных переводов теперь доступно автоматическое подключение услуги "Продленный операционный день", если она бесплатна по тарифу / акции. В разделе "ВЭД" теперь можно отслеживать ожидаемые сроки по операции или подтверждающему документу валютного контроля — банк уведомит клиента в "Бизнес-портале" за 30, 20, 10, 5 дней до и в день наступления срока. Появились новые опции-помощники в работе с валютным контролем: быстрый поиск по списку контрактов ВЭД (если указать любой из параметров: номер, дата, сумма, уникальный номер, дата постановки на учет) и печать документов валютного контроля свободного формата.

Подробную информацию о продуктах и сервисах для малого и среднего бизнеса можно узнать на сайте банка.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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