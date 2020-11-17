В терминале Курумоча открылись новые рестораны и торговые точки

В зале внутренних вылетов аэропорта Курумоч открылся магазин сладостей Сandy Shop, кофейня Coffetino, магазин рыбных деликатесов "Дары Каспия", а также ирландский бар Sharrons Irish Pub с обширным ассортиментом мясных блюд и пива со всего мира, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Ресторан предлагает круглосуточные завтраки, холодные и горячие закуски, мясные и рыбные горячие блюда.

Реновация аэровокзального комплекса аэропорта Курумоч началась в январе 2020 года. За время реализации проекта было обновлено напольное покрытие в основных залах аэровокзала, модернизирована система вентиляции, а также произведена полная реконструкция торговых точек и ресторанов в зоне внутренних вылетов. Летом был открыт новый ресторан "Волга-Волга", на первом этаже возобновили работу кофейни Starbucks, Black and White, гриль бар "Три Оленя", открылся ресторан немецкой кухни Spaten.

В зале международных вылетов в настоящее время работает ресторан Charterʼs Pub и магазин беспошлинной торговли Heinemann Duty Free.