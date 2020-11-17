Треть операций в самарских офисах ВТБ проводится без бумаги

ВТБ в рамках цифровизации бизнеса активно внедряет технологию цифрового подписания документов. По данным на 1 октября 2020 года, доля операций в отделениях банка в Самарской области, оформляемых без бумажных носителей, достигла 33%. А в некоторых офисах этот показатель уже превысил 50%.

В отделениях ВТБ Самарской области самой популярной операцией, производимой с использованием технологии цифрового подписания, является оформление кредитных карт — 49%. На втором месте — открытие счетов (46%). Также 44% клиентов оформляют кредиты наличными, подписывая договор электронно. Более 40% дистанционных операций приходится на подписание документов по банковским картам и изменению пакета услуг.

При обслуживании клиентов с помощью технологии цифрового подписания сотрудник банка оформляет услугу и формирует электронный документ, а пользователь подтверждает операцию электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в электронном архиве банка и в любое время доступны клиентам в специальном разделе ВТБ-Онлайн. Безопасность технологии реализуется за счет целого комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системой хранения данных и электронных документов. Надежность реализованного механизма подтверждена независимой экспертизой.

Максим Папков, управляющий ВТБ в Самарской области отметил: "Сегодня наряду с онлайн-сервисами ВТБ активно развивает технологии обслуживания клиентов в оффлайн точках продаж. Мы планомерно увеличиваем долю банковских операций, оформляемых без бумажных носителей в наших офисах. В Самарской области есть отделениях, в которых она составляет уже больше половины от всех подписаний документов. Отмечу, что лидерами является не только региональный центр, но и такие города как Сызрань и Тольятти. С каждым кварталом число пользователей этой услуги растет, потому что это удобно, безопасно, особенно с учетом эпидемиологической обстановки".

ВТБ провел опытную эксплуатацию технологии безбумажного обслуживания в конце 2019 года, в марте 2020 года банк тиражировал сервис на всю сеть отделений — 1,5 тысячи офисов по всей стране.