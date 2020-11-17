АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию новый магистральный насосный агрегат на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Екатериновка" в Сальском районе Ростовской области.

Работы по замене насосного оборудования на объекте выполнялись в течение полугода в рамках реализации программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

Старый насос был демонтирован в связи с выработкой нормативного срока эксплуатации. Установленное оборудование характеризуется высоким коэффициентом полезного действия и увеличенным сроком межремонтного интервала. Магистральный насосный агрегат производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) весит 7 тонн и имеет производительность прокачки 3,6 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения, производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 50 вагонов-цистерн емкостью более 70 куб. метров каждая.

Подключение насоса было выполнено в период плановой 72-часовой остановки транспортировки нефти на участке Зензеватка — Тихорецк магистрального нефтепровода (МН) Куйбышев — Тихорецк. После завершения работ транспортировка нефти была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

После завершения комплексного опробования магистральный насос на ЛПДС "Екатериновка" был введен в эксплуатацию.

Работы выполнены с целью повышения эксплуатационной надежности оборудования станции и поддержание бесперебойной транспортировки нефти по МН Куйбышев — Тихорецк.