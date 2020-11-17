Экс-главу УФСИН по Самарской области хотят отправить в колонию

Прокуратура запросила пять лет лишения свободы для теперь уже бывшего врио начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Дениса Шматова.

"Судья Анастасия Авцина удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по этому делу", — рассказали в суде Железнодорожного района Самары.

Шматову могут назначить срок ниже низшего предела из-за состояния здоровья — он сообщил суду о заболевании.

Напомним, теперь уже бывшего руководителя УФСИН подозревают в получении 520 тыс. руб. за улучшение условий содержания двух "черных риелторов" — Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой. Деньги Шматову принесли в подарочной открытке. Позже в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".

Как выяснилось, условия содержания Пименовой и Тюменцевой сначала сделали, по их мнению, невыносимыми. А потом уже предложили отдать денег, чтобы вернуть к нормальным условиям.

"Началось с того, что мы подали в суд на ФСИН за ненадлежащее содержание в камерах. Иск мы выиграли и должны были получить компенсацию — около 100 тыс. рублей. Из-за этого на нас обозлилось руководство ФСИН и нам начали мстить. Нас переселили в камеры без холодильников и телевизоров. Продукты быстро портились. Родственников и адвокатов к нам подолгу не пускали — они ждали за дверью по два-три часа", — утверждает Тюменцева.

В итоге Шматов передал Тюменцевой и Пименовой: откажитесь от получения компенсации, которую присудили, да еще и дайте по 260 тыс. в качестве возмещения морального вреда, тогда вас простят. Женщины пожаловались на такое предложение своему адвокату, а он передал информацию в ФСБ. Дальше юрист поучаствовал в оперативном эксперименте и помог задержать главу УФСИН. Сам Шматов вину признал.