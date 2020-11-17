16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-главу УФСИН по Самарской области хотят отправить в колонию Реналь Мязитов намерен обжаловать приговор Реналю Мязитову вынесли приговор Муниципальные служащие из Самары получили 7,5 года колонии за взятки Женщина, потребовавшая алименты за "нагулянного" ребенка, подпала под суд

Суды Происшествия

Экс-главу УФСИН по Самарской области хотят отправить в колонию

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 155
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура запросила пять лет лишения свободы для теперь уже бывшего врио начальника управления федеральной службы исполнения наказаний по Самарской области Дениса Шматова.

"Судья Анастасия Авцина удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по этому делу", — рассказали в суде Железнодорожного района Самары.

Шматову могут назначить срок ниже низшего предела из-за состояния здоровья — он сообщил суду о заболевании.

Напомним, теперь уже бывшего руководителя УФСИН подозревают в получении 520 тыс. руб. за улучшение условий содержания двух "черных риелторов" — Ирины Тюменцевой и Оксаны Пименовой. Деньги Шматову принесли в подарочной открытке. Позже в СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело по статье "Получение взятки".

Как выяснилось, условия содержания Пименовой и Тюменцевой сначала сделали, по их мнению, невыносимыми. А потом уже предложили отдать денег, чтобы вернуть к нормальным условиям.

"Началось с того, что мы подали в суд на ФСИН за ненадлежащее содержание в камерах. Иск мы выиграли и должны были получить компенсацию — около 100 тыс. рублей. Из-за этого на нас обозлилось руководство ФСИН и нам начали мстить. Нас переселили в камеры без холодильников и телевизоров. Продукты быстро портились. Родственников и адвокатов к нам подолгу не пускали — они ждали за дверью по два-три часа", — утверждает Тюменцева.

В итоге Шматов передал Тюменцевой и Пименовой: откажитесь от получения компенсации, которую присудили, да еще и дайте по 260 тыс. в качестве возмещения морального вреда, тогда вас простят. Женщины пожаловались на такое предложение своему адвокату, а он передал информацию в ФСБ. Дальше юрист поучаствовал в оперативном эксперименте и помог задержать главу УФСИН. Сам Шматов вину признал.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6