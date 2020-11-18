ПСБ примет участие в Неделе предпринимательства

ПСБ в рамках программы "Курс малого бизнеса" проводит серию онлайн-тренингов, приуроченную к Неделе предпринимательства. К тренингам могут присоединиться все желающие бесплатно по предварительной записи.

В сотрудничестве с партнерами программы ПСБ проведет три обучающих мероприятия для выпускников курса: о правильном найме сотрудников, о круге правовых вопросов, необходимых к изучению до открытия бизнеса, а также об особенностях франчайзинга.

"Курс малого бизнеса", предназначенный для супруг военнослужащих и военных пенсионеров, дает слушателям теоретические знания в области построения собственного дела с нуля. Наш курс представляет собой уникальное сочетание рыночной экспертизы ПСБ, успешного опыта действующих предпринимателей - клиентов банка, а также инфраструктуры институтов развития. В то же время нам важно, чтобы выпускники нашего курса набирались и практического опыта - в ходе тренингов они получают возможность безопасно опробовать свои идеи и смоделировать первые шаги в предпринимательской деятельности. В рамках Всемирной недели предпринимательства, когда в центре внимания - бизнес и его развитие, мы решили открыть наши тренинги для всех желающих и уверены, что они будут полезны максимально широкий аудитории", - прокомментировала Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.

В 2019 году ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал первую в России бесплатную обучающую программу "Курс малого бизнеса". Он включен в число национальных проектов и позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.

Узнать подробности участия в бесплатных тренингах можно в Инстаграм-канале проекта @kmbtraining.