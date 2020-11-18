Клиент банка "Открытие" получила Гран-при конкурса бизнес-проектов APEC BEST AWARD

Клиент банка "Открытие" Светлана Шмакова, основательница проекта по производству безглютеновых хлебобулочных изделий "FOODCODE", стала обладательницей Гран-при пятого международного конкурса женских предпринимательских проектов APEC BEST AWARD.

"Банк "Открытие" профинансировал компанию Светланы Шмаковой на старте нового направления бизнеса. Мы рады, что проект получил международное признание экспертного жюри из девяти стран АТЭС. Благодаря победе в престижном конкурсе у компании "FOODCODE" открываются возможности для международного масштабирования бизнеса. Поддержка внешнеэкономической деятельности российского бизнеса является приоритетным направлением банка", — прокомментировала заместитель председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

12-13 ноября 2020 года состоялся 5-й международный конкурс женских предпринимательских проектов APEC BEST AWARD. Членами жюри, которые представляли Россию стали заместитель председателя правления банка "Открытие", руководитель комитета по развитию женского предпринимательства "ОПОРы России" Надия Черкасова и Людмила Щербакова — председатель совета директоров ООО "Велфарм" и победительница номинации "Лучший женский проект четвертой промышленной революции" в 2018 году.

В 2020 году в APEC BEST AWARD приняли участие представительницы России, Китая, Кореи, Сингапура, Японии, Чили, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Мексики. Мероприятие прошло в два этапа. Конкурс предпринимательских проектов состоялся 12 ноября, конкурс женщин — руководителей МСП — 13 ноября. Победители были объявлены на церемонии 13 ноября.

По словам Светланы Шмаковой, участие в таком конкурсе помогает сравнить свое дело с проектами в других странах. "Это уникальная возможность вдохновиться, перенять опыт участников со всего мира. Немаловажно также отметить, что очень качественные и точечные советы членов жюри оказывают значительную поддержку для оценки и развития бизнеса".

"Уже пятый год мы наблюдаем присоединение к конкурсу новых экономик стран АТЭС, что подтверждает повышенный интерес и востребованность проекта со стороны бизнес-сообщества. Банк "Открытие" вместе с партнерами продолжит системную работу по популяризации женского предпринимательства и созданию условий, способствующих росту предпринимательской активности в России", — добавила Надия Черкасова.