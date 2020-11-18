Тольяттинский "Томет" оказался на грани существования

Корпоративная война, развязанная принадлежащим Дмитрию Мазепину "Уралхимом" против "Тольяттиазота", ударила по крупнейшему в стране производителю метанола — ООО "Томет".

Напомним, в ноябре прошлого года вступил в силу приговор Комсомольского райсуда Тольятти в отношении бывших топ-менеджеров "Тольяттиазота" и зарубежных деловых партнеров предприятия, которым также было постановлено взыскать с обвиняемых астрономические суммы ущерба (более 87 млрд рублей) в рамках возмещения якобы причиненного "Уралхиму" и самому ТоАзу ущерба.

Согласно приговору возместить ущерб должны также 15 компаний, среди которых оказался и "Томет". Суд посчитал и признал, что "Томет" фактически принадлежит одному из обвиняемых — швейцарскому гражданину Эндрю Циви. Сам Циви при этом отрицал свое владение компанией "Томет", представив суду соответствующее заявление.

Кроме того, адвокаты обвиняемых и гражданских ответчиков отмечают, что российское законодательство не допускает возможности привлечения компаний по долгам их владельцев, только наоборот — в ряде случаев владельцы могут привлекаться по долгам компаний.

Несмотря на продолжающееся оспаривание приговора обвиняемыми его исполнение в части возмещения ущерба при активной поддержке "Уралхима" уже началось. Судебным приставом-исполнителем при директоре ФССП — главном судебном приставе РФ Максимом Думаковым по заявлению "Уралхима" в отношении "Томета" возбуждено исполнительное производство на сумму более 87 млрд рублей. Для обеспечения исполнения приговора Думаков также наложил арест на имущество "Томета".

Сейчас Ставропольский районный суд рассматривает иск "Томета" об освобождении имущества от ареста. В рамках данного иска судья Оксана Попова приняла решение приостановить исполнительное производство в отношении "Томета" до рассмотрения иска. Однако после обжалования этого решения "Уралхимом" поведение судьи в процессе поменялось.

Так, подготовку дела к судебному разбирательству, которое заняло согласно сведениям, размещенным на сайте суда 12 минут, судья решила, видимо, провести сама, не вызывая стороны для участия в этой обязательной стадии гражданского процесса. На самом судебном заседании, состоявшемся 5 ноября, выяснилось, что господину Циви, который являлся ответчиком по иску об освобождении имущества от ареста, суд самостоятельно назначил адвоката.

При этом, как пояснил адвокат "Томета" Сергей Коронец, такое назначение могло состояться лишь в том случае, если место жительство Циви было бы неизвестно. Но истец ("Томет") располагает сведениями о его месте жительства и предоставил эти данные в судебном заседании.

Судья парировала данное возражение адвоката тем, что Циви находится в розыске, сведения об этом она получила, позвонив в Комсомольский районный суд…

На возражения адвоката "Томета" и его ходатайство об уведомлении гражданина Швейцарии Циви о судебном процессе по каналам российского Минюста, как того требует закон в отношении любых иностранных лиц, судья Попова ответила отказом и предложила "Томету" "готовиться к прениям".

В связи с такой поспешностью при рассмотрении дела в "Томете" опасаются использования административного ресурса с целью получения нужного "Уралхиму" судебного решения.

По словам адвокатов, "Уралхим" может быть заинтересован в поглощении "Томета". Имущество должников реализуется в исполнительном производстве в процедуре торгов, а если таковые несколько раз не состоятся, например, по причине отсутствия заинтересованных покупателей, взыскатель может оставить имущество себе со значительным дисконтом. Этим может объясняться тот факт, что "Уралхим" спешит исполнить приговор до его возможной отмены.

Параллельно "Уралхим" предпринимает попытку обанкротить "Томет". В своем отзыве на иск "Томета" (имеется в распоряжении редакции) "Уралхим" указывает, что в связи с неисполнением заводом приговора добровольно, "Уралхим" был вынужден обратиться с заявлением о банкротстве в самарский арбитраж.

Сотрудники "Томета" уже обратились с открытым письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с мольбой о спасении компании, в которой многие из них работают долгие годы.

По-видимому, по поручению премьера к спору подключился Минпромторг, который несколько раз собирал стороны конфликта в попытке урегулировать кризисную ситуацию. Однако, по данным источников, из-за неконструктивной позиции "Уралхима" переговоры на площадке Минпромторга оказались фактически сорваны. Так, в качестве условия отзыва им исполнительных листов "Уралхим" предложил передать ему в залог все имущество "Томета".