Гандбольная "Лада" разгромила "Университет" - 31:18

В своем восьмом матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Тольятти "Лада" победила "Университет" из Ижевска — 31:18 (17:9).

"Лада", пропустившая четыре недели после вспышки положительных тестов на COVID-19 в коллективе, собрала на игру полный комплект. Хотя и у нее были те, кто не смог участвовать в поединке, поскольку не вполне здоровы и берегутся для последующих встреч. Их заменили Устимчук и Сокова из дубля. Причем для Соковой в основной команде клуба это был дебютный матч.

Тольяттинки на старте не пытались подавить соперниц своей мощью, подрастерянной, очевидно, за время простоя. Вкатывалась "Лада" постепенно. Но незабитый Фоминой семиметровый при счете 4:3 ее резко взбодрил. Сначала сама Ольга реабилитировалась за неудачу четким фирменным "выстрелом" с правого фланга, а затем Никитина взялась за дело так, что соперник, как говорится, "потёк".

Три гола Вероники кряду (8:3) вынудили "Университет" применить спасительную меру в виде тайм-аута, чтобы, не теряя самообладания, оставаться на плаву. Тем не менее, тольяттинки продолжили наращивать свое преимущество, несмотря на то, что уже в середине тайма от их ударного состава на площадке в соответствии с намеченным планом не осталось почти ничего.

За 14 минут до перерыва в первый раз в карьере вышла за "основу" в домашнем матче "Лады" Устимчук, что тоже было обусловлено логическим течением игры. Впрочем, и без отрицательных моментов для тольяттинок не обошлось. Нарастив отрыв до девяти мячей, они угодили в "затык". Восемь минут не забивали, подпустив соперниц на дистанцию "плюс 7", и лишь перед самым перерывом Какмоля в капитанском стиле кризис автозаводчанок прервала.

Сразу после передышки на краю у "Лады" появилась дебютантка Сокова. Первый шанс Алина на 33-й минуте не использовала, отправившись в отрыв на рандеву с голкипером "студенток" при счете 19:9. Но именно она застолбила за собой авторство 20-го гола волжанок, успешно проатаковав через некоторое время со своего привычного левого угла. Оттуда же 16-летняя девчонка на 45-й и 47-й минутах мастерски забила еще, оформив в первом матче за "основу" полноценный хет-трик!

Третий ее гол увел тольяттинок на максимальную дистанцию от ижевчанок — "плюс 13". Большего хозяйки поля добиваться не стали. Во всяком, случае, не чересчур усердствовали, чтобы перевес нарастить. А на 54-й минуте Сокова с площадки ушла. Вскоре и Устимчук открыла индивидуальный счет голам за "Ладу", грамотно открывшись для своевременной передачи в линию (30:17), после чего обе стороны обменялись точными "уколами". И на этом их предсказуемый спор был завершен.