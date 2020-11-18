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Музеи и выставки Культура

Музей модерна покажет старинные японские фотографии

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 ноября, в 19:00 в Музее модерна откроется выставка "Старинная японская фотография".

Основу экспозиции составляет коллекция японской раскрашенной фотографии эпохи Мэйдзи (1868-1912) из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Стиль модерн неразрывно связан с эстетическими принципами японского искусства. Восточное направление было одним из самых востребованных у путешественников начала XX века, в том числе и у самарских купцов.

Выставка разделена на темы, которые позволяют увидеть образ Японии рубежа эпох, ее обычаи, менталитет и колорит.

Помимо фотографии, на выставке представят японское оружие, предметы декоративно-прикладного искусства из музея им. Алабина и Самарского художественного музея, а также современные примеры кимоно из частной коллекции.

На открытие вход свободный, в остальные дни цена билетов 100-150 рублей.

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