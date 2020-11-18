Музей модерна покажет старинные японские фотографии

В четверг, 26 ноября, в 19:00 в Музее модерна откроется выставка "Старинная японская фотография".

Основу экспозиции составляет коллекция японской раскрашенной фотографии эпохи Мэйдзи (1868-1912) из собрания Мультимедиа Арт Музея, Москва.

Стиль модерн неразрывно связан с эстетическими принципами японского искусства. Восточное направление было одним из самых востребованных у путешественников начала XX века, в том числе и у самарских купцов.

Выставка разделена на темы, которые позволяют увидеть образ Японии рубежа эпох, ее обычаи, менталитет и колорит.

Помимо фотографии, на выставке представят японское оружие, предметы декоративно-прикладного искусства из музея им. Алабина и Самарского художественного музея, а также современные примеры кимоно из частной коллекции.

На открытие вход свободный, в остальные дни цена билетов 100-150 рублей.