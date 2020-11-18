Начальника отдела самарской полиции уволили в связи с утратой доверия

В Самаре в связи с утратой доверия уволили начальника отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД.

Ранее в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, летом полицейский потребовал деньги за покровительство у индивидуального предпринимателя, который собирался открыть сеть общепита и нелегально торговать спиртным. 28 августа правоохранителя задержали при получении 140 тыс. рублей.

Кроме того, прокурорская проверка обнаружила, что в 2016–2019 годах полицейский представлял неполные и недостоверные сведения о доходах.

Обвинительное заключение уже утверждено прокуратурой Самары, скоро уголовное дело направят в суд для рассмотрения.