АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на участках подводного перехода магистрального нефтепровода (МН) Гурьев — Куйбышев через р. Большой Иргиз в Самарской области. Мероприятия выполнялись в период с июня по октябрь при участии специалистов АО "Транснефть - Подводсервис" в зоне ответственности Самарского районного нефтепроводного управления АО "Транснефть - Приволга". Цель — приведение в соответствии с регламентными документами участков подводного перехода МН с ненормативной глубиной залегания для обеспечения бесперебойной и безопасной транспортировки нефти.

Ширина пересекаемой водной преграды подводного перехода МН Гурьев — Куйбышев через р. Большой Иргиз составляет 32,8 м, пойменная часть — более 5 км. Комплекс работ выполнялся на четырех участках в пойменной части подводного перехода общей протяженностью 176,4 м. Специалисты АО "Транснефть - Подводсервис" провели заглубление участков до нормативных требований. Для этого они использовали привозной минеральный грунт и георешетку высотой 15 см, которую уложили на площади более 530 кв. м. Для предотвращения размыва грунта в период паводков георешетка была засыпана щебнем. Суммарно на четырех участках было использовано более 287 тонн строительного материала.

Все работы проводились при строгом соблюдении стандартов промышленной и экологической безопасности. Транспортировка нефти по МН Гурьев — Куйбышев на этот период не прекращалась.

Комплекс мероприятий выполнен в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов предприятия. В период проведения работ на подводном переходе транспортировка нефти по МН Гурьев — Куйбышев не прекращалась.