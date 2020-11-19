"Дочка" Сбербанка запросила информацию о счетах Ивана Пивкина

Московское ООО "СБК Уран" (через третьих лиц подконтрольно Сбербанку России) пытается привлечь к субсидиарной ответственности на 1,35 млрд руб. лиц, контролировавших обанкротившееся ЗАО "Волгоспецстрой". Cреди ответчиков по делу экс-депутат Самарской губернской думы и бывший руководитель общества Алексей Чигенев, министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин, а также Данил Балялин, Александр Борисов, Михаил Чигенев и Оксана Самонина.

В рамках этого разбирательства "СБК Уран" обратилось с ходатайством об истребовании данных об участии Ивана Пивкина в уставных капиталах обществ за период с 2013 г. по настоящее время, сведений о его банковских счетах, транспортных средствах, маломерных судах, а также премиях, выплаченных ему на работе за период с 2013 по 2015 годы.

Кроме того, истец добивается получения от областного министерства транспорта и автомобильных дорог всех документов, касающихся заключения и исполнения госконтракта на проектирование и строительство мостового перехода "Кировский", заключенного с "Волгоспецстроем" в 2007 году.

Суд, в свою очередь, настаивает на предоставлении "СБК Ураном" доказательств, свидетельствующих о том, что Иван Пивкин определял действия ЗАО "Волгоспецстрой" либо каким-либо иным образом был вовлечен в процесс управления обществом, а также доказательств того, что контракт между минтрансом и "Волгоспецстроем" на строительство мостового перехода "Кировский" принес должнику убытки.

Также "СБК Уран" настаивает на истребовании протоколов опросов по некоему уголовному делу, свидетелями по которому проходили как раз ответчики данного спора. Дело, согласно материалам КАД ВАС, было возбуждено в 2017 году. Выяснить, о каком уголовном деле идет речь в ходатайстве "СБК Уран", на момент публикации материала не удалось.

Однако, как заметили источники издания, знакомые с ситуацией, речь, вероятно, об уголовном деле, которое касалось выделения "Волгоспецстрою" авансов без наличия на то законных оснований. Правда, по информации собеседника издания, дело было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Продолжается ли его расследование в настоящее время, не известно.

Напомним, ЗАО "Волгоспецстрой" занималось строительством Кировского мостового перехода в Самаре. Контракт был заключен с обществом в 2007 году. В рамках строительства моста было освоено порядка 12 млрд руб. бюджетных средств. Открытие моста было изначально намечено на август 2012 г., но сроки неоднократно переносились.

В итоге мост был торжественно открыт в октябре 2014 г. (но даже тогда были завершены еще не все работы), а в декабре стартовала процедура банкротства "Волгоспецстроя". Ее инициатором стало ООО "Центр кадастра и права", летом 2019 г. процедура банкротства была завершена. Общий объем требований кредиторов, согласно финальному отчету арбитражного управляющего, составил 1,6 млрд руб., при этом сумма удовлетворенных требований составила лишь 246,2 млн рублей.

ЗАО "Волгспецстрой" когда-то было одним из крупнейших региональных игроков рынка, получая большое количество государственных подрядов и контрактов. Общество создано в 2000 году. В состав его органов управления в разное время входили Алексей Чигенев, Александр Борисов, Данил Балялин. Информация о собственниках ЗАО в ИАС Seldon Basis отсутствует. В последний раз с прибылью компания сработала в 2013 г., заработав 1,4 млн рублей. Чистый убыток компании по итогам 2018 г. составил 163 млн рублей.

Связаться с ООО "СБК Уран" на момент публикации материала не удалось. Алексей Чигенев заявил Волга Ньюс, что комментировать судебный процесс считает не целесообразным. В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области на запрос издания пока не ответили.

Источник Волга Ньюс, знакомый с ситуацией, при этом подчеркнул, что Иван Пивкин, как и никто другой из чиновников, никогда не входил в число акционеров ЗАО "Волгоспецстрой".

"Просто Иван Пивкин, как я предполагаю, в свое время пообещал весьма большое содействие "Волгоспецстрою" денежными средствами по тому же мосту и по другим объектам, чтобы банки, и в первую очередь Сбербанк, не потеряли свои кредитные средства, предоставляемые обществу. Хотя, как мне кажется, все тогда понимали — и банки, и представители "Волгоспецстроя" — обещаний было дано слишком много. Результат всем известен", — подытожил свои рассуждения собеседник издания.