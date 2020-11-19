Как арендовать частный самолет

На сегодняшний день самолет представляет собой наиболее безопасный и скоростной вид транспорта. Его бесспорные преимущества одинаково важны и для путешественника, которому предстоит пересечь черту соседнего города, и для странствующих на дальние расстояния.Частный джет включает в себя не только базовые возможности авиаперелета, но и порадует пассажиров необычайным комфортом и многофункциональностью. При необходимости зафрахтовать частный самолет за вами закрепляется личный менеджер, который будет на связи в любое удобное для вас время. Вы сможете обсудить и заранее зафиксировать такие важные моменты, как точка вылета и посадки, время вылета и необходимый размер транспортного средства.

Для достижения максимальной выгоды и комфорта необходимо четко определить цель полета и правильно расставить приоритеты. Возможно, на данный момент наибольшее значение будет иметь скоростной показатель. Либо, напротив, заказчик нуждается в преодолении 5000 миль в комфортных условиях шумоизоляции и просмотре любимой комедии в личном кинотеатре. Есть и другой вариант: отпраздновать подписание контракта всем офисом на высоте 10 километров! Из представленных авиакомпаниями моделей можно разграничить пять классов частных самолетов.

1. Очень легкие самолеты

Недавнее приобретение частной авиации. Однако, будучи актуальными в данной отрасли, уже успели зарекомендовать себя как отличное сочетание экономичности и комфортабельности. Так как оптимальным вариантом их использования являются перелеты на небольшие расстояния с упором на скорость, этот класс самолетов снискал расположение в нише бизнес-джетов и аэротакси. Их отличительной чертой является возможность осуществления пассажироперевозок в труднодоступные географические зоны. Причины могут быть разными: удаленность от крупных населенных пунктов, неблагоприятные природные условия, отсутствие стандартного аэропорта. Компактный размер позволяет приземлиться на короткой взлетно-посадочной полосе и оказаться в необходимой зоне с минимальными временными затратами. В большинстве своем данный тип джетов может одномоментно вместить до 5 пассажиров и ограниченное количество багажа. Из недостатков следует упомянуть отсутствие туалетной комнаты. Наличие на борту стюарта также является скорее исключением.

2. Легкие самолеты

Эта группа снискала расположение у самой широкой аудитории ввиду высокой результативности и эргономичности. Их отличие — соразмерная пассажировместимость и значительная дальность полета вкупе с отличными скоростными характеристиками. Средний представитель данного класса размещает в салоне 8 пассажиров, вмещает значительный объем багажа в дополнительный отсек и преодолевает до 2.500 миль. Подавляющее большинство джетов имеют в своем распоряжении туалетную комнату, однако на услуги бортпроводника не приходится.

3. Средние самолеты

Главная черта представленного класса джетов — это широкоформатность и разнообразие моделей. Сохраняя отличные скоростные показатели, самолеты средних размеров позволяют в полной мере насладиться прекрасной обстановкой и получить удовольствие от воздушного путешествия. При выборе джета средних размеров не нужно размышлять о количестве багажа и наличии клозета, а высококвалифицированный персонал поможет ознакомиться со всеми удобствами. Основные характеристики ни в чем не уступают моделям предыдущих классов: самолет средних размеров может производить пассажироперевозки с круизной скоростью до 530 миль в час, покрывая расстояния до 5.100 миль.

4. Тяжелые (сверхдальние) самолеты

В этой группе самолетов основные преимущества — уникальная вместительность и шикарная внутренняя обстановка. Средний представитель сверхдальних самолетов умещает на борту от 10 до 20 пассажиров, огромных размеров багажный отсек и изысканный интерьер, подобранный точно по распоряжению клиента. Отдельный медиа отсек с современным оборудованием, кинозал, танцпол, индийская, китайская, сицилийская кухня- все это доступно при фрахтовании джета больших размеров. К слову, расстояния до 5000 миль для этого гиганта не проблема.

5. Представительские авиалайнеры (биз лайнеры)

Фантастические, невероятно мощные летные машины, оснащенные супер современными аэродинамическими конструкциями и надежной системой навигации, достойны отдельного упоминания. Их сильной стороной являются усовершенствованное оборудование, внушительная пассажировместимость и возможность перелета до 13.000 км без дозаправки. Учитывая возможность появления турбулентных зон, самолеты данного класса совершают перелеты на высоте около 12.500 метров. Дизайн салона абсолютно индивидуален и полностью соответствует запросам клиента. Достаточно широко используется разделение салона на отсеки: в носовой части биз лайнера гости наслаждаются караоке с использованием высококачественного звукового оборудования, хвостовой отсек представляет собой уютную спальню с двухместной кроватью и собственной душевой.

Выбор джета порой представляет собой достаточно непростую задачу, однако персональный менеджер предложит вам наиболее результативный и подходящий для вашего путешествия вариант.