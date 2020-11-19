Банк "Открытие" снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой

Со 2 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в банке "Открытие" предприниматели могут провести расчеты картой платежной системы "Таможенная карта" с 50% скидкой. Банк снизил в два раза тарифы для новых и текущих клиентов, которые ранее не пользовались продуктом.
Карта предназначена для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Карта позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без авансирования средств и выпуска пластиковой карты. Пользователям доступен бесплатный многофункциональный личный кабинет, с доступом к электронному декларированию и полезной отчетностью — упрощает бухгалтерский учет, сокращает операционные затраты компании.
Для удобства пользователей реализован "бесшовный" переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка.
"Виртуальная таможенная карта выпускается и обслуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк "Бизнес-Портал". Карта активируется в режиме онлайн. Банк "Открытие" продолжает постоянно улучшать и развивать свои сервисы для удобства клиентов, эта работа для нас остается абсолютным приоритетом", — прокомментировала заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка "Открытие" Татьяна Асмаковец.
Дополнительную информацию и условия обслуживания карты можно узнать на сайте банка.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.