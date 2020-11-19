Банк "Открытие" снизил тарифы в два раза на расчеты таможенной картой

Со 2 ноября 2020 года по 31 марта 2021 года в банке "Открытие" предприниматели могут провести расчеты картой платежной системы "Таможенная карта" с 50% скидкой. Банк снизил в два раза тарифы для новых и текущих клиентов, которые ранее не пользовались продуктом.

Карта предназначена для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и осуществляют платежи в пользу таможенных органов. Карта позволяет проводить онлайн оплату таможенных платежей в день декларирования товаров без авансирования средств и выпуска пластиковой карты. Пользователям доступен бесплатный многофункциональный личный кабинет, с доступом к электронному декларированию и полезной отчетностью — упрощает бухгалтерский учет, сокращает операционные затраты компании.

Для удобства пользователей реализован "бесшовный" переход из онлайн приложения банка в личный кабинет платежной системы по технологии single sign on. Она позволяет клиенту всего один раз пройти процедуру аутентификации при входе в личный кабинет банка.

"Виртуальная таможенная карта выпускается и обслуживается бесплатно. Направить заявку на выпуск карты можно через интернет-банк "Бизнес-Портал". Карта активируется в режиме онлайн. Банк "Открытие" продолжает постоянно улучшать и развивать свои сервисы для удобства клиентов, эта работа для нас остается абсолютным приоритетом", — прокомментировала заместитель директора департамента развития среднего бизнеса банка "Открытие" Татьяна Асмаковец.

Дополнительную информацию и условия обслуживания карты можно узнать на сайте банка.