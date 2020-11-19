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ВТБ в Самаре выдал свыше 1,6 млрд рублей ипотеки с господдержкой

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Клиенты ВТБ в Самарской области оформили почти 930 льготных ипотечных кредитов по госпрограмме на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Всего в России банк предоставил в рамках ипотеки с господдержкой 50 тысяч займов на сумму более 150 млрд рублей. ВТБ готов полностью удовлетворить спрос своих заемщиков на кредиты под 6,1%.

Наибольшая доля продаж в рамках льготной ипотеки формируется в Московском регионе — 28% по числу сделок и 48% — по объему выдач. Всего в Москве и области заемщики оформили 13,8 тысяч кредитов на 71,5 млрд рублей. Высокую активность проявляют также жители Санкт-Петербурга и Ленобласти (объем выдач здесь превысил 18 млрд рублей), Республики Татарстан (6,2 млрд рублей), Новосибирской области (5 млрд рублей) и Краснодарского края (4,5 млрд рублей).

Средний размер кредита в рамках программы в Самарской области составляет 1,8 млн рублей, по России этот показатель достиг 3,1 млн рублей. Средний размер первого взноса — 33%. В основном ипотеку с госсубсидией оформляют на 18 лет.

"Мы видим, что высокий спрос на льготную ипотеку сохраняется даже после продления ее "дедлайна" — за первую половину ноября ВТБ выдал по ней почти 13 млрд рублей кредитов. Это доказывает своевременность решения о расширении ее условий на следующий год. Мы стремимся сделать ипотеку доступной как можно большему числу российских семей, поэтому готовы в полном объеме удовлетворить спрос клиентов на оформление жилищных кредитов", — комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ.

"Срок действия госпрограммы в любом случае ограничен, и в следующем году рынок столкнется с повышением средней ставки по новым кредитам. Понимая это, мы стремимся минимизировать ценовую разницу по кредитам на новостройки и на вторичное жилье уже сейчас", — добавляет один из ведущих экспертов рынка недвижимости в России.

Размер первоначального взноса по программе "Ипотека с господдержкой" в ВТБ — от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита — до 30 лет.

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