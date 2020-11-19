Социальные сети помогают жителям региона бороться с мусором

Взаимодействие жителей и властей Отрадного через систему "Инцидент менеджмент" дает свои позитивные плоды.

Житель частного сектора обратился к администрации Отрадного ВКонтакте с просьбой отсыпать щебнем участок контейнерной площадки по ул. Рабочей трибуны и "продлить" тротуар, который нелогично заканчивался в паре метров от дороги.

В течении нескольких дней вопрос был проработан специалистами управления капитального строительства города, затем рабочие сделали отсыпку и убрали мусор. Житель остался доволен.

Жители улицы Гагарина, 74 в Самаре сообщили в соцсетях о беспорядке на детской площадке, где урны были постоянно переполнены. По словам граждан, их обращения управляющая компания тщательно игнорировала. После обработки сообщения системой "Инцидент-менеджмент" вопрос был решен — территория убрана силами управляющей компании "Сириус".

"Ребята, это бардак", — так в трех словах жители Сызрани описали ситуацию на контейнерной площадке у железнодорожного перехода по ул. Акифьева. Горожане сообщили в соцсетях о том, что работники, обслуживающие контейнерную площадку, вынимали мусор из баков и складывали за ограждение.

Инцидент исчерпан, контейнерную площадку очистили от веток, упаковочной тары и другого мусора.