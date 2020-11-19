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ЖКХ и благоустройство Общество

Социальные сети помогают жителям региона бороться с мусором

ОТРАДНЫЙ. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Взаимодействие жителей и властей Отрадного через систему "Инцидент менеджмент" дает свои позитивные плоды.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Житель частного сектора обратился к администрации Отрадного ВКонтакте с просьбой отсыпать щебнем участок контейнерной площадки по ул. Рабочей трибуны и "продлить" тротуар, который нелогично заканчивался в паре метров от дороги.

В течении нескольких дней вопрос был проработан специалистами управления капитального строительства города, затем рабочие сделали отсыпку и убрали мусор. Житель остался доволен.

Жители улицы Гагарина, 74 в Самаре сообщили в соцсетях о беспорядке на детской площадке, где урны были постоянно переполнены. По словам граждан, их обращения управляющая компания тщательно игнорировала. После обработки сообщения системой "Инцидент-менеджмент" вопрос был решен — территория убрана силами управляющей компании "Сириус".

"Ребята, это бардак", — так в трех словах жители Сызрани описали ситуацию на контейнерной площадке у железнодорожного перехода по ул. Акифьева. Горожане сообщили в соцсетях о том, что работники, обслуживающие контейнерную площадку, вынимали мусор из баков и складывали за ограждение.

Инцидент исчерпан, контейнерную площадку очистили от веток, упаковочной тары и другого мусора.

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