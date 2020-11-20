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ДТП Происшествия

В Клявлинском районе пьяный водитель понесет наказание за смятое дорожное ограждение

КЛЯВЛИНО. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 ноября, вечером экипаж ДПС, осуществляя патрулирование улиц в Клявлино, на одном из перекрестков заметил автомобиль, смявший капотом дорожное ограждение. В салоне госавтоинспекторы увидели двоих мужчин. Сотрудники полиции помогли им выбраться из поврежденного транспортного средства, убедились, что водитель и пассажир не нуждаются в медицинской помощи.

Госавтоинспекторы установили личности участников ДТП и приступили к сбору административного материала в отношении 42-летнего местного жителя. Совершенное им правонарушение предусмотрено ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорожных сооружений) и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти тысяч рублей.

Во время оформления ДТП сотрудники полиции выявили у водителя признаки алкогольного опьянения. По результатам исследования установлен факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в размере 1,4 промилле. За это нарушение полицейские собрали в отношении мужчины административный материал, предусмотренный ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния). 

Машину нарушителя поместили на специализированную стоянку, а административные материалы передали в Клявлинский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.

Гид потребителя

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