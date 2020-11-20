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Экология Общество

Новокуйбышевская нефтехимическая компания регулярно проводит экологические акции

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью корпоративной культуры компании "Роснефть", а значит и ее дочерних обществ. Один из ключевых принципов деятельности компании — рациональное использование природных ресурсов при осуществлении хозяйственной деятельности, принятие постоянных мер по их охране и восстановлению.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания, которая входит в группу самарских предприятий "Роснефти", уделяет большое внимание природоохранной деятельности. Сотрудники ННК регулярно становятся активными участниками экологических акций и субботников.

Деятельное участие нефтехимики приняли и в традиционной осенней уборке города — марафоне по озеленению и благоустройству. По традиции за ННК закреплены одни из важнейших улиц города: Миронова, Островского, Гагарина, Дзержинского, Калинина, Кирова, Промышленности, площадь имени Д. И Менделева. Работники предприятия выходили на уборку в течение всего месяца. На закрепленных территориях производится уборка газонов, уборка дорог и тротуаров.

Также в октябре нефтехимики, в числе других дочерних обществ компании "Роснефть", присоединились к волонтерской акции Отдела водных ресурсов Самарской области. Благодаря усилиям заводчан была очищена от бытового и прочего мусора береговая линия реки Криуши. Общая протяженность участка, на которой наводили порядок работники ННК, около двух километров и площадью около двух тысяч квадратных метров. Было собрано более 300 кг мусора.

Значимость работы, проделанной коллегами-нефтехимиками, отметил заместитель генерального директора по ПБОТОС Евгений Тысячнов.

"Мы хорошо поработали, убрали большое количество мусора вдоль реки, — рассказал Евгений Тысячнов. — Такие акции очень важны для сохранения природы. Мы живем в этом городе, отдыхаем на берегу рек, а значит, должны поддерживать порядок. Мы сами в ответе за благоустройство нашего города, чистоту наших рек и лесов".

Аналогичную акцию сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании проводили и летом. Тогда, в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология", нефтехимики очистили от мусора значительный участок берега Волги в поселке Гранный.

Кроме того, в этом году при участии ННК состоялась региональная экологическая акция "Родники Самарской области", цель которой — изучение естественных источников природной воды и облагораживание прилегающей к ним территории.

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