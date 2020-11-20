Банк "Открытие": более трети опрошенных жителей ПФО начали копить деньги во время пандемии

82% жителей округа за время пандемии поняли, что им необходима финансовая подушка безопасности. При этом 37% начали копить непосредственно в разгар коронакризиса, 18% стали инвесторами, а 65% осознали, что главное — не деньги, а здоровье. Таковы результаты опроса, проведенного банком "Открытие"*.

50% респондентов Приволжского федерального округа заявили о том, что они откладывают деньги для формирования накоплений не регулярно, а "от случая к случаю", 33% стремятся делать это ежемесячно. Доля тех, кто совсем не копит деньги, составила 16%.

У 40% опрошенных жителей округа, из тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений (наибольшая доля таких целеустремленных россиян в Южном Федеральном округе — 44%, наименьшая в Сибири — 27%, в среднем по России — 35%). На "черный день" откладывают деньги 29% жителей округа. На обычные бытовые нужды готовы потратить накопления 25%, на крупные внеплановые покупки — только 14%.

Почти половина (48%) респондентов округа считает вложения в недвижимость лучшим способом для инвестирования, 29% (на этот вопрос можно было давать более одного ответа) предпочитают конвертировать рубли в иностранную валюту, 26% покупают акции, облигации и т. п. 27% доверяют свои сбережения банкам, размещая их на классических депозитах, 20% считают, что накопления должны храниться дома.

Примечательно, что у 34% опрошенных жителей ПФО в конце месяца остается до 10% свободных доходов, еще у 18% доля неизрасходованных средств составляет от 10 до 25%.

*Опрос проведен банком "Открытие" 09-17 ноября по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.