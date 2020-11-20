Гарантийный фонд Самарской области выдал уже 178 льготных микрозаймов

Предприниматели, которым нужны средства на развитие или текущие потребности бизнеса, могут воспользоваться льготным микрозаймом Гарантийного фонда Самарской области. Сегодня в ГФСО действуют пять антикризисных программ, ставка по которым не превышает 4,25%. Главная особенность этих программ — оперативное принятие решений уже на следующий день после подачи пакета документов. Получить "дешевые деньги" может любой предприниматель, независимо от сферы его деятельности.

Созданию комфортных условий для ведения бизнеса сегодня в регионе уделяется особое внимание. "Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее губернатор Дмитрий Азаров.

"Гарантийный фонд выдал уже 178 займов на общую сумму 291 млн рублей. Мы постарались учесть все аспекты, поэтому кроме низких ставок максимально упростили процедуру оформления, в том числе сбора пакета документов и финансового анализа. Документы можно подать дистанционно — этого будет достаточно для получения предварительного решения, которое специалисты ГФСО принимают максимально оперативно", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Одним из получателей микрозайма стал владелец сети кофеен "Хюггешная" Дмитрий Сидухин. Первую кофейню он открыл в 2018 году, в парке Гагарина, позже там появилась вторая точка. Несмотря на то что в период пандемии работа заведений общественного питания была приостановлена, предприниматель смог сохранить свое детище. Во многом ему помогли меры господдержки, принятые в этот период на федеральном и региональном уровнях. "Как представители пострадавшей отрасли, мы получили субсидию на неотложные нужды и на дезинфицирующие мероприятия. Кроме того, обратились за микрозаймом в Гарантийный фонд", — рассказал Дмитрий Сидухин.

Благодаря льготным средствам, предприниматель решился на открытие новой торговой точки формата "возьми с собой" на ул. Ленинградской. "Мы смогли быстро собраться с духом и начать искать новые локации, возможности развития. Очень важно, что в такой сложный период, который ты никак не мог спрогнозировать, есть поддержка со стороны региона. Мы активно мониторили сайт mybiz63.ru, чтобы быть в курсе происходящего, там же узнали о новых антикризисных программах и буквально побежали оформлять льготный микрозайм", — поделился своим опытом Дмитрий Сидухин.