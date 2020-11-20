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Суды Происшествия

Житель Самарской области, изувечивший женщину, чтобы не платить за такси, поедет в колонию

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор обвиняемому в нападении на водителя такси, сообщает прокуратура Самарской области.

В сентябре 2018 г. пьяный житель Новокуйбышевска в Самаре вызвал такси. Во время поездки он попросил находившуюся за рулем женщину остановиться рядом со строительным мусором, подобрал обломок кирпича и вернулся в салон.

В пункте назначения водитель озвучила стоимость поездки - 1219 рублей. Мужчина не хотел платить и не менее трех раз ударил женщину обломком кирпича по голове и не менее одного раза - в область правой кисти.

В результате на лице пострадавшей остались неизгладимые и обезображивающие рубцы.

Обвиняемый полностью признал вину и написал явку с повинной. Суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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