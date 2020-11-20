В Самарской области осудили троих наркозакладчиков

Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело двух местных жителей и женщины из Чапаевска. Их обвиняли в сбыте наркотиков, сообщает прокуратура Самарской области.

Обвиняемые размещали расфасованное наркотики в тайниках на территории Новокуйбышевска и Чапаевска и снимали места закладок на фото для передачи сведений покупателям.

Двое подсудимых полностью признали вину, один - частично. Суд назначил им от четырех до восьми лет лишения свободы в колониях строгого и общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.