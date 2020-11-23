Самарец больше года проведет в колонии за кражу золотой цепочки

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя, который летом похитил у прохожей золотую цепочку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных материалов следует, что самарец совершил преступление днем возле жилого дома на ул. Партизанской. Со слов потерпевшей была составлена ориентировка. Оперативники задержали злоумышленника на территории областного центра.

Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина признал свою вину в совершении преступления. Полицейские установили, что золотую цепочку нападавший сдал в комиссионный магазин почти сразу после грабежа. Полицейские изъяли из ломбарда документы о сдаче и реализации золотого украшения.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.