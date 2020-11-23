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"Нова" обыграла "Автомобилист" — 3:2

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В первом матче 4 тура высшей лиги "А" "Нова" на своей площадке принимала "Автомобилист" из Санкт-Петербурга.

Гости, еще ни разу в этом чемпионате не познавшие вкус победы, с первым минут встречи захватили инициативу. Питерский блок доминировал на сетке, зачехлив чуть-ли не половину атак "Новы".

В совокупности с удачной игрой краев "Автомобилист" достаточно легко выиграл две первые партии — 25:18, 25:20. Хозяева площадки вернулись в игру в третьем сете. Лидировав по ходу всей партии "Нова" довела дело до победы — 25:23. Исход 4 партии решился в концовке. В игре на больше меньше удачливей оказались новокуйбышевцы — 29:27. А вот на тай-брейке преимущество "Новы" было неоспоримо — 15:9.

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