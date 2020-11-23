ВТБ: кредиты под 2% поддержали миллион рабочих мест

За время работы по государственной программе кредитования на возобновление деятельности (Программа 696) ВТБ оказал поддержку клиентам, рассчитанную на сохранение более чем 1 млн рабочих мест. Банк оформил 21 тыс. кредитных соглашений под 2% годовых на сумму свыше 92 млрд рублей. Реализация программы осуществлялась с использованием цифровой платформы ФНС России на основе блокчейн технологии, предоставляющей участникам программы доступ к необходимым информационным сервисам.

"Программа 696 на возобновление деятельности оказалась очень востребована бизнесом. В непростое время мы смогли поддержать значительное количество действующих клиентов и оказали помощь новым заемщикам. Совместная работа нашего банка с Правительством и ФНС поддержала миллион рабочих мест. Надеемся, это позволит российскому бизнесу продолжить устойчивую работу с сохранением занятости", − отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Среди клиентов, получивших поддержку ВТБ, − АО "Императорский фарфоровый завод", Государственный академический Мариинский театр, АНО ВО "Российский новый университет", компания "Империя Мосигра", рестораны "Якитория", ГУП "БАШАВТОТРАНС" в Башкортостане, ООО Бауцентр Рус в Калининграде, АО "Электротранспорт" в Мурманске, фабрика обуви "Ионесси" в Красноярске, сеть ресторанов "Рестостар" в Челябинске и другие.

Государственная программа кредитования на возобновление деятельности была введена 1 июня 2020 года и направлена на поддержку отраслей, пострадавших от влияния пандемии COVID-19. Кредиты предоставлялись под 2% годовых. В случае сохранения численности работников более 90% кредитная задолженность по программе будет полностью списана. При сохранении численности более 80% государство возместит банкам 50% задолженности заемщика.