В России появился сервис онлайн-подписки на автомобили

В наши дни каждый человек имеет возможность оформить подписку на все, что пожелает. Например, подписка на книги, фильмы и музыку стала обычным явлением для большинства пользователей гаджетов. А вот услуга — машина по подписке еще только набирает популярность.

Так кто же они, пользователи таких сервисов? Исследование журналистов показало, что машины по подписке берут как молодые семьи, откладывающие деньги на новое авто, так и уже опытные водители, имеющие собственный транспорт. Об этом пишет Newsnn.

Представители издания поговорили с пользователем сервиса онлайн-подписки на машины Хендэ Мобилити по имени Андрей. Он впервые воспользовался услугами сервиса в феврале текущего года. Как видно, Хендэ Мобилити практиковал дистанционный формат работы еще до эпидемии коронавирусной инфекции. В начале года автомобиль Андрея попал в аварию и находился в ремонте. Мужчине для командировки срочно потребовался транспорт.

Отметим, что в нынешнем году Андрей подписался на Hyundai Mobility, уже имея собственную исправную машину. Транспортное средство от Хендэ Мобилити мужчина использовал для поездок на море и дачи приятелей все три летних месяца. Он выбрал модель Hyundai Tucson. Авто клиенту предоставили в полной комплектации.

Почему вы выбрали подписку на авто в командировку, а не каршеринг или аренду? Это же услуги одного сегмента?

Подписка, аренда и каршеринг — это разные вещи. Путать их не нужно. В самом начале я рассматривал только два последних варианта. В то время о подписке на машину я еще ничего не знал. В России это услуга новая.

По условиям подписки мне можно было от суток и более получить новое транспортное средство в топовой комплектации. Сервис не требовал вносить предоплату или оставлять залог. Достаточно было показать паспорт и права. В посещении офиса тоже не было нужды. Я пошел на парковку дилера Hyundai за машиной сразу после проверки документов и оплаты. Кому-то может показаться, что данная услуга по цене сопоставима с каршерингом. На деле же все намного практичнее.

В ходе командировки мне приходилось ездить как по своему региону, так и по всему Центральному федеральному округу. Это требовало заблаговременного решения вопроса о передвижении по субъектам страны. Оформив подписку, клиент не доплачивает за выезды в другие регионы. У пользователя нет ограничений по зоне эксплуатации авто. Машиной можно пользоваться как своей собственной. В случае необходимости клиент может даже выехать за границу, предупредив об этом через приложение.

Еще один важный момент — это круглосуточная помощь на дорогах. Данной услугой мне пришлось воспользоваться уже через несколько суток. Во время моего возвращения в темное время с дачи в Воронежской области по неосвещенной дороге у машины сильно повредилось колесо. Впереди и позади на несколько десятков километров никого нет. Трассу окружает темный лес. Я набрал номер техподдержки. Человек на другом конце провода не удивился. Его реакция на вызов была такая же, как на стандартную ситуацию. Ждать помощи пришлось около часа. За замену проколотой покрышки денег с меня не взяли. Я поблагодарил своих спасителей и продолжил путь.

Цена подписки включает услуги аварийного комиссара в случае аварии и эвакуатора. Для любого автомобилиста эти функции очень важны.

Что заставило вас вернуться к подписке, имея собственную машину?

При долгосрочной подписке (на год) клиенту дают транспортное средство прямо с конвейера и в топовой комплектации. К хорошему привыкаешь быстро. Тут тебе и климат-контроль, и навигатор, и кожаный салон, и подогрев сидений, и зарядное устройство для смартфона, и набор автомобилиста, и щетки (зимой), и многое другое. Мой собственный автомобиль после ремонта не стал лучше. Я же уже привык к комфорту и плавному ходу нового автомобиля.

При выборе машины клиенту предлагают большую часть модельного ряда Hyundai: CRETA, TUCSON, SANTA FE, SONATA и микроавтобус H-1. Сервис предоставляет гарантию, что техническое и внешнее состояние транспортного средства идеальные. Я сам убедился в этом, выбирая авто в феврале.

В стоимость подписки, кроме всего вышеперечисленного, входит техобслуживание у официального дилера, транспортный налог, страхование ОСАГО и полное страхование КАСКО без франшизы, а также хранение и сезонная замена резины.

Я редко пользуюсь собственной машиной. Поэтому я и решил вернуться к подписке на автомобиль. Для недолгих поездок, к примеру, в торговый центр, моя машина подходила. Но тем, кто садится за руль ежедневно и много ездит, в командировку или на отдых, однозначно надо выбирать подписку. В текущем году мне предоставили абсолютно новый Hyundai Tucson в топовой комплектации. Ездить на проверенной, комфортной и надежной машине намного приятнее и спокойнее.

По моим расчетам, цена подписки на авто в долгосрочной перспективе ненамного дороже, чем владение собственной машиной. Разница, получаемая в итоге, полностью окупается комфортом, удобством в пользовании, разнообразием моделей и отсутствием проблем, которые связаны с владением своим транспортным средством.

Как вы это рассчитали?

В стоимость своего автомобиля закладывается транспортный налог, амортизация (чем дороже машина, тем больше в процентах проседает ее цена на рынке), техническое обслуживание, КАСКО и ОСАГО.

Я рассчитал, что стоимость транспортного средства за три миллиона рублей соразмерна цене чуть более пяти лет ежедневных поездок на том же автомобиле в полной комплектации по подписке. Только весь этот период времени вы будете передвигаться на новой машине. Вам не придется переживать о страховке, налогах, зимних шинах, техобслуживании, которое при покупке авто дается только на первые три года, и других моментах.

Может, если вы знаете, что через пять лет приобретете новое транспортное средство, лучше подумать: а стоит ли комфорт, разнообразие модельного ряда и надежность менять на остаточную рыночную цену пятилетней машины? При подписке на автомобиль для использования его на протяжении всей жизни необходимо выполнить столько же шагов, сколько при покупке мобильного телефона. Менять одну модель авто на другую (дешевле или дороже) можно каждый год.

Я уже не уверен, стоило ли мне покупать собственную машину, учитывая, сколько я ей реально пользуюсь. Ну вроде автомобили есть у всех, пусть и у меня будет. Лучше бы на эти деньги я пораньше погасил ипотеку.