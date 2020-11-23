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ВТБ тестирует лицевую идентификацию клиентов в офисах

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ совместно с компанией "Ростелеком" тестирует проект по лицевой идентификации розничных клиентов в отделениях банка. Верификация проводится на входе, во время навигации по залу и при обслуживании на фронт-линии. Технология позволит повысить безопасность проведения операций и сократит время обслуживания клиентов. Распространение проекта на всю сеть планируется в 2021 году.

В настоящее время ВТБ совместно с компанией "Ростелеком" планирует и другие проекты с использованием Единой биометрической системы (ЕБС). Среди них — использование лицевой биометрии розничных клиентов для подтверждения более рисковых операций и тестирование биоэквайринга в магазинах "Лента".

Биометрический эквайринг существенно упростит обслуживание клиентов, сократит время ожидания в очереди и сделает процесс оплаты на кассе максимально безбарьерным. Это позволит посетителям еще удобнее оплачивать покупки в кассах самообслуживания, а также сократит затраты магазинов.

"Мы планируем использовать различные способы сбора и использования биометрических слепков в банке. Уже сейчас, с согласия клиента, мы собираем его голос и используем для последующей верификации в контактном центре. В итоге повышается безопасность осуществления операций и сокращается время обслуживания. В перспективе биометрическая верификация будет использоваться во всех каналах банка для увеличения лимитов по операциям клиентов, предоставлению новых услуг и повышению безопасности", — отметил Григорий Сальников, начальник управления "Единая клиентская идентификация" ВТБ.

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