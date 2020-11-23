Банк "Открытие" предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%

Новая ставка действует для рефинансирования ипотеки, оформленной в сторонних банках с соотношением кредит/залог не более 70% и программой страхования. Для кредитов с соотношением кредит/залог до 80% применяется ставка 7,8%. Сумма кредита — от 0,5 млн до 30 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

"Открытие" предлагает рефинансирование кредитов с целью покупки жилья на первичном (у аккредитованного банком застройщика) или вторичном рынках недвижимости, а также на погашение ипотеки, обеспеченной залогом квартиры. Рефинансировать кредит можно по истечении 6 месяцев с даты его оформления.

"Сегодня ставки по ипотеке находятся на своих исторических минимумах — вполне естественно, что люди хотят рефинансировать кредиты, взятые ранее под более высокий процент, — говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие". — Наша ставка по рефинансированию одна из лучших на рынке. Оформить кредит, получить решение и консультацию банка можно онлайн, а документы для заключения сделки наш сотрудник доставит в любое удобное время и место. Рефинансирование в "Открытии" — это не только выгодно, но и удобно".