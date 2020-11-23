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Банк "Открытие" предложил рефинансирование ипотеки по ставке 7,5%

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новая ставка действует для рефинансирования ипотеки, оформленной в сторонних банках с соотношением кредит/залог не более 70% и программой страхования. Для кредитов с соотношением кредит/залог до 80% применяется ставка 7,8%. Сумма кредита — от 0,5 млн до 30 млн рублей, срок кредитования — до 30 лет.

"Открытие" предлагает рефинансирование кредитов с целью покупки жилья на первичном (у аккредитованного банком застройщика) или вторичном рынках недвижимости, а также на погашение ипотеки, обеспеченной залогом квартиры. Рефинансировать кредит можно по истечении 6 месяцев с даты его оформления.

"Сегодня ставки по ипотеке находятся на своих исторических минимумах — вполне естественно, что люди хотят рефинансировать кредиты, взятые ранее под более высокий процент, — говорит Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка "Открытие". — Наша ставка по рефинансированию одна из лучших на рынке. Оформить кредит, получить решение и консультацию банка можно онлайн, а документы для заключения сделки наш сотрудник доставит в любое удобное время и место. Рефинансирование в "Открытии" — это не только выгодно, но и удобно".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: "РГС Банк", компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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