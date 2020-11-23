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Облправительство Власть и политика

Госуслуги в сфере здравоохранения перейдут в цифровой формат

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 23 ноября, участники еженедельного оперативного совещания, которое провел председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, рассмотрели вопрос о цифровой трансформации системы госуслуг в здравоохранении.

По информации областного минздрава, три госуслуги — лицензирование медицинской деятельности, лицензирование фармацевтической деятельности, лицензирование деятельности, связанной с оборотом наркотических психотропных веществ готовы к переводу в цифровой формат.

Специалисты областного минздрава провели анализ процедуры предоставления услуги, разработали алгоритмы, в соответствии с которыми заявитель может самостоятельно запрашивать необходимые документы, проверять правильность оформления сведений. Это существенно сократит время оформления услуги. Система начнет работать с 1 января 2020 года.

"В ситуации с минздравом мы сработали на опережение. Организации, которые занимаются медицинской  деятельностью, фармацевтикой,  смогут легче войти на рынок, это позитивно отразится  на инвестиционном климате региона, создаст необходимые условия для развития конкуренции, а конкуренция здесь всегда означает благо для потребителей,  повышение качества и снижение цен на эти услуги", — подчеркнул Виктор Кудряшов.

Такие услуги, как запись к врачу, вызов врача на дом и получение сведений об оказанной медицинской помощи, жители Самарской области уже получают в цифровом формате.

В ближайшее время электронная трансформация коснется еще двух услуг — выдачи направлений на оказание высокотехнологичной помощи и медицинской помощи с применением репродуктивных технологий.

Гид потребителя

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