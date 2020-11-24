В Самарской области от гриппа вакцинирован 41% населения

В отношении вакцинации от гриппа на сегодня вакцинирован 41% населения Самарской области, освоены две поставки вакцины, пришедшая на прошлой неделе партия вакцины распространена в учреждения, еще одна поставка ожидается на этой неделе.

Такую информацию на заседании оперштаба предоставил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Число пациентов в стационарах сохраняется прежним, при этом отмечается планомерный рост количества амбулаторных пациентов, на дому лечится порядка 16 тысяч человек. Сейчас занято 5598 коек, свободно 1049 (18,2% от развернутого коечного фонда).

За сегодняшний день в систему оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией введена 141 койка, порядка 360 готовы к развертыванию и будут введены, если процент свободных мест снизится ниже 12%. 485 коек действуют в санаторно-курортных учреждениях, сейчас они заняты чуть более чем наполовину.

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова продолжается обеспечение амбулаторных пациентов лекарствами, их получили уже более 3300 человек.