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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть-Приволга" завершило плановые ремонты на нефтеперекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН). Работы проводились на территории Самарской, Волгоградской и Ростовской областей.

Для обеспечения надежности станционных производственных объектов специалисты Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) выполнили подключение магистрального насосного агрегата на НПС "Кузьмичи" после замены и отключили аналогичный насос для последующей замены на ЛПДС "Екатериновка". Насосное оборудование производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск) обладает повышенным КПД, характеризуется увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы. Мероприятия проведены при сниженных режимах транспортировки нефти по МН Куйбышев - Тихорецк. После завершения комплексного опробования новый магистральный насос на НПС "Кузьмичи" будет введен в эксплуатацию.

Для поддержания высокого уровня промышленной и экологической безопасности системы транспортировки и хранения нефти специалисты Самарского РНУ выполнили замену трех участков магистрального нефтепровода Кулешовка - Куйбышев. Кроме того, проведен ремонт запорной арматуры и технологического оборудования на станции смешения нефти и НПС "Самара-2". На время работ транспортировка нефти по МН Кулешовка - Куйбышев планово останавливалась на 60 часов.

Работы выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Транспортировка нефти по МН была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

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