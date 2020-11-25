Подозрительным предметом у самарского СИЗО оказался корпус телевизора

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Во вторник, 24 ноября, вечером сотрудники чрезвычайных служб и правоохранители обследовали найденный у самарского СИЗО на Садовом проезде бесхозный ящик и пришли к выводу, что он не представляет опасности, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.