Подозрительным предметом у самарского СИЗО оказался корпус телевизора

Во вторник, 24 ноября, вечером сотрудники чрезвычайных служб и правоохранители обследовали найденный у самарского СИЗО на Садовом проезде бесхозный ящик и пришли к выводу, что он не представляет опасности, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, находка была обнаружена в десятом часу вечера.
"В обнаруженных возле забора административного здания останках корпуса телевизора ничего запрещенного не обнаружено", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.