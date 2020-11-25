Программа "Удобства — в дом" стартует в декабре 2020 года. Цель программы — ликвидировать все уличные туалеты и дать возможность всем желающим на льготных условиях подключиться к городской централизованной системе водоотведения. Реализация такой программы важна не только для каждого жителя, но и для всего города. Это и личные удобства, и общественная безопасность, соблюдение современных общественных санитарных норм.

Кто-то может подумать, что актуальны эти темы далеко не для всех стран, и уж тем более, мало касаются Самары. На самом деле сегодня тысячи жителей нашего города живут в домах, не подключенных к централизованным системам канализации, пользуются выгребными ямами. Среди этих уличных туалетов лишь единицы выполнены по ГОСТу, а значит, относительно безопасны для окружающих. Остальные несут потенциальную и очень опасную угрозу здоровью окружающих, всей экологии региона.

По правилам все выгребные ямы должны иметь герметичные стенки и дно, содержимое регулярно вывозиться и проходить очистку на специальных станциях. Сейчас из всей цепочки более или менее работает только звено "вывоз". Но почти все содержимое ям бесконтрольно сливается в овраги, реки, озера, канализационные и даже водопроводные колодцы. Сами ямы делаются в подавляющем большинстве "без дна", и стоки уходят в землю вместе со всей инфекцией, которая там может скопиться, грунтовыми водами разносятся по окрестностям.

Специалисты "РКС-Самара" часто сталкиваются с ситуациями, когда частные сети водоотведения прокладываются рядом и даже внутри сетей водоснабжения. От беды жителей отделяет только время. В такой ситуации попадание стоков в воду неминуемо.

В период распространения инфекционных заболеваний, вопрос доступных санитарных условий для всех жителей становится еще более актуальным. Нельзя в 21 веке за элементарными удобствами бегать на улицу и жить без соблюдения самых простых санитарных правил.